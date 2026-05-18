stato di emergenza internazionale per ebola nella repubblica democratica del congo

È stato dichiarato uno stato di emergenza internazionale a causa di un nuovo focolaio di Ebola nell’est della Repubblica Democratica del Congo. Le autorità sanitarie stanno monitorando la diffusione del virus, che ha già causato diversi casi confermati e decessi. Le strutture mediche sono state allertate per rafforzare le misure di contenimento e trattamento. La situazione ha spinto l’Organizzazione mondiale della sanità a intervenire per coordinare le risposte e limitare la diffusione del virus nella regione.

Ebola Già cento i morti e quasi quattrocento i casi in una delle zone più martoriate della Terra. Secondo gli esperti non ci sono rischi fuori dall’area colpita. Ma lo scarso coordinamento tra i governi mostra le difficoltà in cui versa l’Organizzazione Mondiale della Sanità Ebola Già cento i morti e quasi quattrocento i casi in una delle zone più martoriate della Terra. Secondo gli esperti non ci sono rischi fuori dall’area colpita. Ma lo scarso coordinamento tra i governi mostra le difficoltà in cui versa l’Organizzazione Mondiale della Sanità Le informazioni sul focolaio del virus Ebola scoppiato nell’est della Repubblica Democratica del Congo disegnano un quadro poco allegro e hanno convinto l’Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare lo stato d’emergenza. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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WHO declares health emergency over Ebola outbreak in DRC and Uganda

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