Il governo italiano ha richiesto all’Unione Europea un coordinamento alle frontiere per contenere la diffusione dell’Ebola, che si sta diffondendo nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda.

Il governo italiano alza il livello di attenzione sull’ epidemia di Ebola che si sta diffondendo nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici dell’Unione europea per chiedere un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite dal focolaio. I destinatari sono Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, António Costa, presidente del Consiglio Ue, e Nikos Christodoulides, presidente di turno dell’Unione europea. Palazzo Chigi ha motivato la richiesta con la necessità di affrontare con la «massima attenzione» la situazione epidemiologica legata al virus Ebola Bundibugyo (BVD). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ebola, i timori del governo: Meloni chiede all’Ue coordinamento alle frontiere

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