Una dottoressa di Medici senza Frontiere, rientrata dal Congo dove aveva avuto contatti con pazienti sospetti o positivi al virus Ebola, è stata ricoverata allo Spallanzani di Roma. L’istituto ha comunicato che al momento non ci sono casi di Ebola in Italia. La professionista è stata sottoposta a controlli, ma non sono stati segnalati sintomi della malattia.

È arrivata nella notte all’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici senza Frontiere rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere stata esposta a pazienti risultati positivi o sospetti di Ebola. La sanitaria, secondo quanto appreso e confermato anche da fonti della stessa organizzazione umanitaria, sta bene, non presenta sintomi e si trova attualmente in osservazione precauzionale nella struttura romana specializzata nella gestione delle malattie infettive ad alto rischio. Il trasferimento in Italia è avvenuto in biocontenimento ed è stato completato in sicurezza con il coinvolgimento dell’Usmaf, degli operatori sanitari e della Croce Rossa Italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ebola, dottoressa Msf rientra dal Congo e viene ricoverata allo Spallanzani: “Nessun caso in Italia”

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