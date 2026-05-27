Una dottoressa di Medici Senza Frontiere in servizio in Congo è stata portata allo Spallanzani per un sospetto caso di Ebola. La donna, in Italia, sarà sottoposta a ulteriori accertamenti. L’allarme, che si era riacceso dopo un episodio simile nelle scorse settimane, coinvolge ora il sistema sanitario nazionale. Le autorità monitorano attentamente la situazione e stanno predisponendo i protocolli di sicurezza. Nessuna conferma ufficiale sulla diagnosi al momento.

Nuovo caso sospetto di Ebola che riguarderà l’Italia. Dopo l ‘allarme rientrato nei giorni scorsi all’ospedale Sacco di Milano, dove due cooperanti italiani rientrati dall’Uganda sono risultati positivi alla Shigella, ora tocca allo Spallanzani dove, come riporta il Messaggero, nei prossimi giorni verrà ricoverata in quarantena una dottoressa di “Medici Senza Frontiere”. La chirurga ha operato una decina di giorni tra alcuni pazienti positivi al virus a Bunia, una città di 400mila abitanti in Congo. Non è ancora certo se la medica abbia contratto la malattia o meno: si tratta di una misura precauzionale considerando che nel Paese africano in cui opera, l’epidemia non accenna a fermarsi e continua a mietere centinaia di vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovo caso sospetto di Ebola: dottoressa di Msf in servizio in Congo sarà ricoverata allo Spallanzani

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