Ebas Sicilia e università di Palermo lanciano il bando per i premi di laurea magistrale 2025-2026

Notizia in breve

Ebas Sicilia e l’università di Palermo hanno pubblicato il bando per i premi di laurea magistrale 2025-2026. Il concorso mira a premiare le tesi che trattano temi come sicurezza sul lavoro, sostenibilità, innovazione e sviluppo delle piccole e medie imprese, con l’obiettivo di valorizzare la ricerca universitaria e le competenze legate all’artigianato siciliano. I premi sono destinati a tesi magistrali che abbiano un impatto sociale nel settore.