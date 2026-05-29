Ebas Sicilia e università di Palermo lanciano il bando per i premi di laurea magistrale 2025-2026

Da palermotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ebas Sicilia e l’università di Palermo hanno pubblicato il bando per i premi di laurea magistrale 2025-2026. Il concorso mira a premiare le tesi che trattano temi come sicurezza sul lavoro, sostenibilità, innovazione e sviluppo delle piccole e medie imprese, con l’obiettivo di valorizzare la ricerca universitaria e le competenze legate all’artigianato siciliano. I premi sono destinati a tesi magistrali che abbiano un impatto sociale nel settore.

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Valorizzare la ricerca universitaria, le conoscenze e le competenze sui temi strategici per il mondo dell’artigianato siciliano, premiando le migliori tesi magistrali dedicate a sicurezza sul lavoro, sostenibilità, innovazione e sviluppo delle piccole e medie imprese per un impatto sociale sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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