Università tutto pronto per la presentazione del nuovo corso di laurea magistrale per imprese artigiane e pmi

Venerdì 15 maggio si terrà a Palermo l’evento di presentazione del nuovo corso di laurea magistrale dedicato alle imprese artigiane e alle piccole e medie imprese. L’appuntamento si svolgerà alle 11 nell’aula Magna del Complesso Monumentale dello Steri, in piazza Marina. L’iniziativa mira a introdurre un percorso accademico specifico nel campo dell’economia e del management delle imprese di questo settore.

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Palermo è pronta a ospitare “ArtigianIA”, l’evento di presentazione del nuovo Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management delle Imprese Artigiane e delle Pmi, in programma venerdì 15 maggio alle 11 nell’aula Magna del Complesso Monumentale dello Steri in piazza Marina. L’iniziativa.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sono 26 i posti disponibili per il corso di laurea magistraleSono aperte fino al 3 luglio alle 12 le iscrizioni per partecipare al concorso di ammissione al corso di laurea magistrale in Electronic Engineering... Leggi anche: Università Lum, al via nuovo corso di laurea in Ingegneria biomedica Argomenti più discussi: Università, tutto pronto per la presentazione del nuovo corso di laurea magistrale per imprese artigiane e pmi; Impossibile 2026: gli ospiti e il programma; Tutto pronto per il TEDx Messina. Ecco gli speaker che saliranno sul palco sabato 16 maggio; TUTTO PRONTO PER OPEN NURSING WEEK – RIETI 2026, L’11 MAGGIO LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE. #FestivalEconomiaTrento È tutto pronto per la prossima edizione del Festival Economia Trento e @normeUNI è orgoglioso di partecipare come official partner. La voce della #normazione sarà protagonista anche sabato 23 nel panel La sfida dell’export italia x.com Tutto pronto per l’University Sports Day: 152 studenti iscrittiTorna, venerdì 8 maggio, l'appuntamento con lo University Sports Day. Giunto alla sua terza edizione, l'evento è promosso dal Comune di Piacenza in ... piacenzasera.it