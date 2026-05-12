Università tutto pronto per la presentazione del nuovo corso di laurea magistrale per imprese artigiane e pmi
Venerdì 15 maggio si terrà a Palermo l’evento di presentazione del nuovo corso di laurea magistrale dedicato alle imprese artigiane e alle piccole e medie imprese. L’appuntamento si svolgerà alle 11 nell’aula Magna del Complesso Monumentale dello Steri, in piazza Marina. L’iniziativa mira a introdurre un percorso accademico specifico nel campo dell’economia e del management delle imprese di questo settore.
Palermo è pronta a ospitare “ArtigianIA”, l’evento di presentazione del nuovo Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management delle Imprese Artigiane e delle Pmi, in programma venerdì 15 maggio alle 11 nell’aula Magna del Complesso Monumentale dello Steri in piazza Marina. L’iniziativa.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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