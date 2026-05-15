Manager dell’artigianato e delle Pmi a Palermo nasce il primo corso di laurea magistrale

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nasce una novità assoluta per il sistema formativo italiano: il primo corso di laurea magistrale in "Economia e management delle imprese artigiane e delle Pmi". Il corso, che debutterà nell’anno accademico 2026-2027 dell’Ateneo siciliano, è stato presentato venerdì 15 maggio a Palermo come. 🔗 Leggi su Today.it

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