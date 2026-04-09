Love Story 2 le anticipazioni sulla nuova coppia | dopo i Kennedy spunta l’ipotesi Liz Taylor

Si parla già della possibilità di una seconda stagione per Love Story, serie creata da Ryan Murphy, anche se non è stato ancora annunciato ufficialmente. La produzione ha riscosso un grande successo a livello mondiale, alimentando le aspettative per nuovi episodi. Tra le anticipazioni circolate, si menziona una possibile nuova coppia di personaggi, con alcune indiscrezioni che collegano la trama a figure storiche come Liz Taylor.

Love Story 2 si farà? Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale di rinnovo, il successo planetario della serie prodotta da Ryan Murphy rende la seconda stagione quasi una certezza. Tutte le ipotesi sulla nuova coppia protagonista, da Liz Taylor e Richard Burton a Re Carlo e Lady D. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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