Il Senato australiano ha discusso recentemente sulla mancata votazione di una canzone israeliana all’Eurovision. La questione ha suscitato polemiche tra i senatori, con alcuni sostenitori che hanno criticato la scelta di non esprimere preferenze. La discussione si è concentrata sulla responsabilità e le implicazioni politiche di partecipare o meno alla manifestazione musicale. Nessuna decisione è stata presa, ma il dibattito ha evidenziato le tensioni legate alle scelte di voto durante l’evento.

Il Senato Australiano è stato nei giorni scorsi animato da una discussione accesa su un tema apparentemente rilevante ma con ricadute politiche non secondarie: l’ Eurovision. Sara Henderson, senatrice del Partito Liberale che guida l’opposizione a Anthony Albanese, ha interrogato in un intervento alla Commissione Bilancio del Senato l’emittente pubblica Sbs per il fatto che, a suo avviso, avrebbe eccessivamente penalizzato Israele, classificatosi secondo dietro la Bulgaria con il cantautore Noam Bettam ma indietro nelle classifiche della giuria australiana. Canberra, va sottolineato, partecipa all’Eurovision come Paese ospite e dunque la sua emittente ha diritto di voto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - È una colpa non votare la canzone di Israele? Le polemiche sull’Eurovision al Senato australiano

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