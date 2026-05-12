Stasera prende il via l’Eurovision 2026 a Vienna, con la finalissima prevista per sabato. La manifestazione si svolge in un clima di tensione, con cinque paesi che hanno annunciato il boicottaggio. Tra le questioni al centro delle discussioni ci sono i favoriti della gara e un caso riguardante la canzone israeliana, che ha suscitato polemiche. La manifestazione si svolge in un contesto segnato da proteste e critiche pubbliche.

Mentre Vienna si prepara ad ospitare l'Eurovision 2026 che inizia questa sera e culmina con la grande finale di sabato, sono molte le proteste che ruotano attorno alla grande manifestazione musicale. I paesi che lo hanno boicottato A causa dei boicottaggi legati all'inclusione di Israele, l'Eurovision si svolgerà senza Spagna e Paesi Bassi, tradizionalmente quinto e sesto maggiore contributore finanziario dell'Eurovision, Irlanda, detentrice del record per il maggior numero di brani vincitori, Slovenia e Islanda. Si tratta di un momento senza precedenti nei settant'anni di storia della competizione e potrebbe avere conseguenze a lungo termine per uno spettacolo sotto pressione, chiamato a giustificare i propri costi in un periodo di tagli alle emittenti pubbliche.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Eurovision 2026, stasera al via (tra le polemiche): i 5 paesi che lo hanno boicottato, i favoriti, e il caso sulla canzone israeliana

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Eurovision 2026 | RECAP ALL 35 SONGS

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