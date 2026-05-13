A Vienna si sta svolgendo in questi giorni l’Eurovision Song Contest 2026, che vede la partecipazione di diversi paesi. La manifestazione è al centro di polemiche e proteste legate alla presenza di un paese coinvolto in un conflitto, con alcuni attori che annunciano il boicottaggio. La situazione ha generato discussioni tra gli organizzatori, i partecipanti e il pubblico, mentre si prosegue con le esibizioni sul palco.

Proprio in questi giorni si sta svolgendo l’Eurovision Song Contest a Vienna, città che ospita il festival nel 2026. Tra i cantanti in gara, per l’Italia, troviamo Sal Da Vinci con il brano “Per Sempre Sì”, con cui ha vinto l’ultimo Sanremo. L’attuale edizione del festival europeo della canzone sta facendo molto discutere, ma non per motivi artistici. Ciò che genera il dibattito principale è la presenza di Israele in gara, che crea non pochi problemi per ciò che sta accadendo in Palestina. Dopo l’inizio del conflitto israelo – palestinese nell’ottobre 2023, e la sua tragica e agghiacciante evoluzione, si è acceso un grande dibattito sulla partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest a causa di ciò che Netanyahu, e il suo governo, sta svolgendo a Gaza.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Eurovision 2026: le polemiche e il boicottaggio contro la partecipazione di Israele al contest

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Eurovision 2026 : Israël autorisé à participer, plusieurs pays annoncent leur boycott

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