Durante il torneo di tennis, Naomi Osaka ha indossato un gilet nero senza maniche ricoperto di paillettes e una gonna in tulle trasparente, attirando l’attenzione. Il suo abbigliamento ha suscitato discussioni tra pubblico e commentatori, trasformando l’ingresso in campo in un momento di stile e non più solo sportivo. Le scelte di moda della tennista sono state al centro di commenti che hanno paragonato il look a una struttura luminosa.

Un gilet nero senza maniche interamente ricoperto di paillettes e un’ampia gonna in tulle trasparente che fluttua sulla terra rossa parigina hanno trasformato il tradizionale ingresso in campo del Roland Garros 2026 in una sfilata di alta moda. Naomi Osaka ha deciso di utilizzare i campi del torneo francese come un vero e proprio red carpet personale, scardinando i classici codici estetici del tennis con outfit ad alto impatto visivo studiati nei minimi dettagli. I dettagli tecnici dei look e la collaborazione con Germanier. Martedì 26 maggio, sul campo Suzanne-Lenglen, la campionessa giapponese ha fatto il suo esordio nel torneo esibendosi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È un torneo di tennis, non una sfilata di moda. Somiglia alla Torre Eiffel per quanto scintilla”: i look di Naomi Osaka al Roland Garros 2026 fanno discutere

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Sinner: Io e mio fratello abbiamo iniziato a costruire una Tour Eiffel di LEGO: non ci siamo ancora riusciti a finirla. A una certa diventa un po' noioso ma non manca tanto. Quando finisce il torneo, appena torno a casa vi mando una foto del lavoro finito! x.com

Osaka si paragona alla Torre Eiffel: 'Sono couture' a Roland-GarrosLa tennista Naomi Osaka ha nuovamente dimostrato di essere una figura di spicco non solo per le sue eccezionali prestazioni sul campo, ma anche per il suo inconfondibile senso dello stile. Martedì, in ... it.blastingnews.com

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Naomi Osaka al Roland Garros in abito da sera, la frecciata delle avversarie: È un torneo, non una sfilataÈ un torneo di tennis, non una sfilata, aveva tuonato la sua avversaria al primo turno di Roland Garros. Ma Naomi Osaka di ... msn.com