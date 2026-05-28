La rivoluzione ai Roland Garros 2026 di Naomi Osaka | sui campi da tennis con abiti di tulle e paillettes

Durante i Roland Garros 2026, Naomi Osaka ha fatto il suo ingresso sui campi indossando abiti di tulle e paillettes. Ogni volta che entra in campo, il suo abbigliamento attira l’attenzione, trasformando le sue partite in eventi visivi. La giocatrice ha scelto di distinguersi con look particolari, che si alternano tra tute e abiti decorati, creando un contrasto con l’ambiente sportivo tradizionale. La sua partecipazione si sta distinguendo anche per queste scelte di stile.

Naomi Osaka sta partecipando ai Roland Garros 2026, dove ogni suoi ingresso in campo si sta trasformando in una vera e propria sfilata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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