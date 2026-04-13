Presentazione corso pre-partoe molto di più!
Viene annunciata una presentazione online dedicata al corso pre-parto, rivolta a donne in gravidanza con data prevista fino a ottobre 2026. L’evento si svolgerà tramite una diretta su Zoom giovedì 16 aprile 2026 alle 20. Durante l’appuntamento sarà illustrato il metodo multidisciplinare adottato nel percorso di preparazione al parto. La sessione fornirà informazioni specifiche sul programma e sulle modalità di partecipazione.
Seisiete in gravidanza con data presunta fino a Ottobre 2026? Vogliamo presentarvi il nostro approccio multidisciplinare in una diretta Zoom giovedì 16042026 alle 20.30 per partecipare compila qui: https:forms.glepNcFMHqjsaxWeqk28. Ma il cuore del percorso sarà poi dal vivo, in presenza, da.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Roma. The Guitar Class e “La stanza della musica”, molto più di una presentazione in libreriaCronache Cittadine ROMA – Nella mattina di Sabato 21 Febbraio 2026, il ciclo di presentazioni del Volume antologico “The Guitar Class Vol.
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