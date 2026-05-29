È morta la bimba travolta dall’auto del padre | l’incidente nel cortile di casa a Portocannone

Notizia in breve

Una bambina di 22 mesi è deceduta dopo essere stata investita dall’auto del padre nel cortile di casa a Portocannone. L’incidente si è verificato sabato scorso e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. La bambina è stata immediatamente soccorsa, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.