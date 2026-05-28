Morta la bimba investita dall’auto del padre sabato scorso a Portocannone

Una bambina di 22 mesi è deceduta dopo essere stata investita dall’auto del padre sabato scorso a Portocannone. La piccola era stata trasportata in condizioni critiche in ospedale, ma non ha superato le ferite riportate nell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto. La famiglia coinvolta non ha ancora rilasciato commenti.

(Adnkronos) – Non ce l’ha fatta la bambina di 22 mesi vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Portocannone. La piccola è deceduta oggi all’ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da cinque giorni. L’incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso, nel cortile dell’abitazione di famiglia, dove la piccola. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimba di 2 anni travolta dallauto del padre nel cortile di casa

Notizie e thread social correlati

Tragedia a Portocannone, bimba di 22 mesi colpita accidentalmente dall’auto del padre: è gravissimaUna bambina di 22 mesi è stata investita accidentalmente dall’auto del padre davanti alla loro casa a Portocannone.

Portocannone, bimba investita da un’auto in retromarcia: elisoccorsoUna bambina è stata investita da un'auto che stava facendo manovra di retromarcia in un cortile.

Temi più discussi: Torino, bimba di 2 anni travolta da auto del padre nel cortile di casa; Tragedia a Bollengo: bambina di due anni muore investita durante una manovra dall'auto del padre nel cortile di casa; Bimba di 2 anni muore investita dall’auto del padre nel cortile di casa: la tragedia a Bollengo; Il papà fa manovra e non la vede, bimba di 2 anni muore investita: tragedia a Bollengo.

Morta la bimba investita dall'auto del padre sabato scorso a Portocannone(Adnkronos) - Non ce l’ha fatta la bambina di 22 mesi vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Portocannone. La piccola è deceduta oggi all’ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata ... msn.com

News Canavese link Ecco un rapido riepilogo delle ultime notizie dal Canavese emerse dai risultati: - Bollengo, tragedia in casa: una bimba di 2 anni è morta dopo essere stata investita accidentalmente dall’auto guidata dal padre. - Canavese/Lago di Candia: x.com

Bimba di 11 anni morta ad Aprilia dopo essere stata travolta da un'auto, era in bici: malore per la conducenteLa bimba è morta nel pomeriggio ad Aprilia, un'auto l'ha investita mentre era in bici e i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvarla ... virgilio.it