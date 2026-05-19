Una tragedia si è verificata nel cortile di una abitazione nel Canavese, dove una bambina di soli due anni è stata investita accidentalmente dall’auto condotta dal padre. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e, nonostante i soccorsi, la piccola non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Le autorità stanno verificando le dinamiche esatte dell’incidente e l’eventuale responsabilità.

Tragedia a Bollengo, nel Canavese, dove una bambina di appena due anni ha perso la vita dopo essere stata investita accidentalmente dall’auto guidata dal padre. L’incidente è avvenuto nel cortile dell’abitazione di famiglia. Sulla dinamica esatta sono in corso gli accertamenti degli agenti del commissariato di Ivrea. L’incidente durante una manovra. Secondo una prima ricostruzione, la piccola era già all’esterno della casa perché avrebbe dovuto essere accompagnata all’asilo. Per cause ancora in fase di accertamento, la bambina sarebbe sfuggita al controllo dei genitori proprio mentre il padre stava effettuando una manovra con l’auto nel cortile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimba di 2 anni investita dall’auto del padre nel cortile di casa

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Bimba di 2 anni travolta dallauto del padre nel cortile di casa

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