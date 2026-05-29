Puig Italia ha annunciato la promozione di Fulvia Aurino, che da general manager passa a ricoprire il ruolo di chief growth officer. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall'azienda. Aurino assume la nuova posizione senza modifiche al suo incarico precedente, mantenendo anche le responsabilità già in essere. La decisione riguarda la direzione strategica e lo sviluppo del marchio nel mercato italiano. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell'azienda.

Novità in casa Puig, che ha annunciato la nomina e promozione di Fulvia Aurino da general manager Italia a chief growth officer. La dirigente riporterà direttamene a Javier Bach, president of global markets and COO di Puig. Nel nuovo ruolo, Fulvia Aurino sarà responsabile del rafforzamento della competitività aziendale e della capacità di generare valore e crescita a livello globale per l’azienda, attraverso lo sviluppo di pratiche evolute in ambito commerciale, digitale, retail e market analytics. Puig Italia accoglie Fulvia Aurino come nuova chief growth officer. Proprio perché conosce molto bene l’azienda leader del settore del beauty e della cosmesi, Aurino continuerà a ricoprire il ruolo di general manager Italia fino alla nomina del suo successore, garantendo continuità operativa e strategica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È Fulvia Aurino la nuova chief growth officer di Puig Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Avid Bioservices Appoints Maria Ebro Andreasen as Chief People Officer to Fuel Continued Growth and Talent StrategyAvid Bioservices ha annunciato la nomina di Maria Ebro Andreasen come Chief People Officer, con l’obiettivo di supportare la crescita dell’azienda e...

DAZN nomina Antonella Dominici Chief Revenue Officer (CRO) per l'ItaliaDAZN Italia ha annunciato la nomina di Antonella Dominici come Chief Revenue Officer.

Si parla di: Penhaligon’s apre una nuova boutique a Milano.

Fulvia Aurino: In Carolina Herrera crediamo che il ruolo delle donne nel mondo artistico sia spesso sottovalutatoL’empowerment femminile passa anche dal lavoro, dall’arte e dalla manualità. Per questo al Tempo delle Donne sarà presentato il nuovo bando del progetto Women in the Arts. Di pari passo con il motto ... 27esimaora.corriere.it

Fulvia Aurino è direttore generale di Puig ItaliaCambio al vertice della filiale italiana di Puig. Fulvia Aurino approda nell'azienda catalana di moda e fragranze fondata da Antonio Puig nel 1914 nel ruolo di direttore generale Italia. Mi unisco ... milanofinanza.it