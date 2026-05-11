DAZN nomina Antonella Dominici Chief Revenue Officer CRO per l' Italia

DAZN Italia ha annunciato la nomina di Antonella Dominici come Chief Revenue Officer. La sua responsabilità principale sarà gestire le attività legate ai ricavi, alle partnership e allo sviluppo del settore dello streaming sportivo. La nomina mira a rafforzare la presenza dell’azienda nel mercato italiano, puntando su strategie di crescita e collaborazione nel settore. Questa scelta si inserisce nel processo di rafforzamento della struttura commerciale dell’azienda.

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Nuova nomina in DAZN Italia: Antonella Dominici diventa CRO con focus su ricavi, partnership e sviluppo del business streaming sportivo. DAZN, piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo, annuncia oggi la nomina di Antonella Dominici come Chief Revenue Officer (CRO) per l'Italia. In questo ruolo, Dominici guiderà la strategia di revenue di DAZN Italia, accelerando così la crescita nelle attività commerciali e di partnership. Antonella Dominici riporterà direttamente a Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia. “Siamo molto lieti di accogliere Antonella Dominici nel team di DAZN Italia. Antonella porta con sé una profonda conoscenza del mondo dell'intrattenimento in streaming, maturata in anni di esperienza in posizioni apicali di alcune delle realtà più rilevanti del settore.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - DAZN nomina Antonella Dominici Chief Revenue Officer (CRO) per l'Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Antonella Dominici nuova Cro di Dazn Italia:: guiderà la strategia dei ricavi e delle partnershipDazn annuncia la nomina di Antonella Dominici come nuova Chief Revenue Officer per l’Italia. Argomenti più discussi: Antonella Dominici entra in Dazn Italia come chief revenue officer; Dazn Italia affida ad Antonella Dominici il ruolo di CRO mentre scalda i motori per il Mondiale; Dazn si rafforza in Italia, Antonella Dominici nominata chief revenue officer. Focus su abbonamenti e partnership; Antonella Dominici entra nel management di Dazn Italia come CRO. DAZN nomina Antonella Dominici Chief Revenue Officer (CRO) per l'Italia x.com Dazn si rafforza in Italia, Antonella Dominici nominata chief revenue officer. Focus su abbonamenti e partnershipLa ex manager Timvision, Now e Paramount, ora guiderà la strategia di crescita delle entrate e delle partnership sotto con attenzione alle subscription revenues. milanofinanza.it