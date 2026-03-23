Simone Ciapetti è il 36enne morto nell'incidente tra due auto sull'A12 a Civitavecchia

Simone Ciapetti, 36 anni, è la vittima dell'incidente tra due auto lungo l'A12 a Civitavecchia. Era originario di Soriano nel Cimino, ma viveva a Viterbo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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