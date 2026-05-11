Emanuele Russo è il 66enne morto nell'incidente tra il suo scooter e un'auto a Grottaferrata

Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio, a Grottaferrata, un uomo di 66 anni ha perso la vita in seguito a un incidente tra il suo scooter e un'auto. La vittima si chiamava Emanuele Russo e l'incidente è avvenuto in via ancora da specificare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per Russo non c'è stato nulla da fare.

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