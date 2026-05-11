Emanuele Russo è il 66enne morto nell'incidente tra il suo scooter e un'auto a Grottaferrata

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio, a Grottaferrata, un uomo di 66 anni ha perso la vita in seguito a un incidente tra il suo scooter e un'auto. La vittima si chiamava Emanuele Russo e l'incidente è avvenuto in via ancora da specificare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per Russo non c'è stato nulla da fare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il 66enne morto nell'incidente stradale a Grottaferrata tra scooter e auto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio si chiamava Emanuele Russo.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Incidente a Grottaferrata: scontro tra auto e scooter, morto 66enneIncidente mortale a Grottaferrata dove un uomo di 66 anni, Emanuele Russo, è deceduto nella notte di domenica 10 maggio.

Simone Ciapetti è il 36enne morto nell’incidente tra due auto sull’A12 a CivitavecchiaSimone Ciapetti, 36 anni, è la vittima dell'incidente tra due auto lungo l'A12 a Civitavecchia.

Argomenti più discussi: Grottaferrata, incidente mortale nella notte: muore il 66enne Emanuele Russo di Rocca di Papa; In azione la macchina del volontariato: Una visita che rafforza la speranza; Pillirina. Un accordo con Elemata ? C è chi dice sì; Napoli, Teatro Bellini: Stato contro Nolan (Un posto tranquillo) dal 7 al 24 maggio 2026.

emanuele russo emanuele russo è ilGrottaferrata, incidente mortale nella notte: muore il 66enne Emanuele Russo di Rocca di PapaTragico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Grottaferrata, dove ha perso la vita Emanuele Russo, 66 anni, residente da tempo a Rocca di ... castellinotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web