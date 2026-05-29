E’ colpa mia di Rosa Chiodo in tutti gli Store Digitali

Uscito il 28 maggio e presentato nella chiesa di San Giovanniello (piazza Ottocalli) la chiesa dove si esibì il grande tenore Caruso la nuova versione del brano del chitarrista Fausto Mesolella (Avion Travel) scomparso nel 2017” È colpa mia” nella nuova versione di Rosa Chiodo. Mesolella ebbe una notevole influenza sulla formazione di Rosa, intuendone le qualità da subito. La presentazione alla quale hanno assistito diversi ospiti amici tra cui il giornalista Bonelli, Gennaro De Crescenzo, Paolo Cuccaro, Marcello dei Panama,ha avuto un forte richiamo anche all’esterno. Serata introdotta dall’ufficio stampa Carmine Bonanni sempre più Anchorman, con Rosa che si è esibita in un collage di canzoni tra cui il pezzo di Mesolella molto apprezzato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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