Pasqua al supermercato | solo in cassa la fila esplode e arrivano gli insulti Non è colpa mia

Durante i giorni che precedevano la Pasqua, un supermercato della zona ha visto una lunga fila formarsi fino a metà negozio, con un solo cassiere a gestire l’afflusso di clienti. La situazione ha causato la crescente esasperazione tra gli acquirenti, che hanno reagito con insulti. La Filcams Cgil Como ha segnalato questo episodio, sottolineando come la pressione si sia concentrata sulla sola cassa, senza altre soluzioni immediate a disposizione.

A Locate Varesino lavoratore lasciato da solo durante il picco pasquale, tra file infinite e tensioni con i clienti. La denuncia della Filcams Cgil Como Una fila fino a metà negozio, un solo cassiere e clienti esasperati. È la situazione segnalata dalla Filcams Cgil Como, che denuncia quanto accaduto nei giorni precedenti la Pasqua in un supermercato di Locate Varesino. Secondo quanto riferito, nel punto vendita erano presenti due lavoratori in turno: dopo sei ore una delle due persone ha fatto la pausa prevista per legge, lasciando il collega da solo alla cassa. In pochi minuti la situazione è degenerata, con una sola postazione aperta, la fila sempre più lunga e la tensione salita fino agli insulti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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