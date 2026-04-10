Il Comune di Tolentino ha introdotto un divieto totale di campeggio, bivacco e accampamento in tutto il territorio cittadino, con effetto immediato e fino al 31 dicembre 2026. Chi viola questa disposizione rischia multe fino a 500 euro e il sequestro delle tende o degli altri materiali utilizzati. La misura interessa tutte le aree della città e mira a regolamentare l’uso di spazi pubblici.

Il Comune di Tolentino ha disposto il divieto immediato di campeggio, bivacco e accampamento in tutto il territorio cittadino, una misura che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026. La decisione, presa dal sindaco, risponde alla necessità di arginare la crescente occupazione di spazi pubblici tramite l’uso di tende, sacchi a pelo, coperture e altre attrezzature, oltre all’accensione di fuochi, fenomeni che si sono intensificati negli ultimi mesi. Gestione del decoro urbano e sanzioni per le violazioni. Le autorità locali hanno dovuto intervenire più volte in parchi, giardini e aree verdi a causa di segnalazioni riguardanti presenze prolungate che compromettono la vivibilità dei luoghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tolentino blocca bivacchi e tende: multe fino a 500 euro e sequestri

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