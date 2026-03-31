Dopo le morti di madre e figlia avvenute poco dopo Natale, le autorità hanno escluso un’intossicazione alimentare e ipotizzato un avvelenamento con ricina. Il padre, ricoverato in ospedale, si è ripreso. Sono stati effettuati esami sia in Italia che all’estero per chiarire le cause delle morti, mentre si indaga per duplice omicidio.

Svolta nel caso delle due donne, mamma e figlia, morte subito dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito ad una sospetta intossicazione alimentare. C'è un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per duplice omicidio premeditato. Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Jelsi, 50 anni, sarebbero state avvelenate nella loro casa di Pietracatella con la ricina. Tracce del veleno sono state trovate durante gli esami effettuati sul sangue, sia in Italia che all'estero. Resta ancora da chiarire chi abbia somministrato la sostanza e in quale modalità. Gli inquirenti proseguono con accertamenti serrati per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità, mentre ulteriori analisi sono in corso per consolidare il quadro probatorio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Madre e figlia morte poco dopo Natale, non fu una intossicazione alimentare: «Avvelenate con la ricina». Si indaga per duplice omicidio

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Non fu intossicazione ma omicidio: avvelenate con la ricina a Natale

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