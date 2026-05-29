Due serate con Panariello alla Fortezza, dove l’attore e comico ha portato il suo spettacolo. La performance si è svolta tra risate e battute, attirando un pubblico numeroso. L’artista ha presentato il suo show, mescolando humor e momenti di intrattenimento, in una cornice estiva. La serata è stata caratterizzata da un’atmosfera conviviale, con il pubblico coinvolto e partecipe. La manifestazione si è conclusa con applausi e entusiasmo.

Arriva dal futuro e sbarca in Fortezza, pronto a svelarci il domani e a farlo con la sua inconfondibile ironia. Il 10 e 12 luglio Giorgio Panariello arriva con il suo ultimo spettacolo alla Fortezza Medicea di Arezzo. Qui il comico toscano viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. Panariello con le sue battute offre un assaggio del suo personale sguardo sul mondo e dei temi più attuali attraverso lo spettacolo " E se domani. ". Uno show che dopo aver debuttato nel 2025 va avanti con successo di pubblico, con oltre 70 date nei teatri italiani e prosegue anche nell’estate 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due notti con Panariello. L’estate della Fortezza con il re della comicità

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