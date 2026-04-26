Riemerge l' antica Pescara con i cantieri | la soprintendenza sul tratto di muro della fortezza trovato con i lavori Aca

Qualche giorno fa è stato scoperto, durante i lavori Aca tra viale d’Annunzio e via Conte di Ruvo, un tratto di muro appartenente all’antica fortezza di Pescara. La Sabap, la soprintendenza competente, ha confermato l’importanza del ritrovamento e ha precisato che si tratta di un elemento architettonico risalente a epoca storica significativa. La scoperta ha portato alla sospensione temporanea dei lavori nella zona interessata.

Qualche giorno fa vi avevamo parlato del ritrovamento di una porzione muraria dell’antica fortezza di Pescara durante i lavori Aca in corso tra viale d’Annunzio e via Conte di Ruvo, ora a spiegarne l’importanza è la Sabap (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) sottolineando che il.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Chiusura notturna per lavori del tratto autostradale fra Pescara Ovest e Pescara Sud sulla A14L'intervento per consentire attività nell'ambito dei lavori di ammodernamento delle gallerie "Immacolata" e "Vaccari" si terrà la notte fra il 18 e... Vomero, via Girolamo Santacroce rifatta con asfalto: ok della Soprintendenza. Lavori entro NataleLa strada panoramica di via Girolamo Santacroce a Napoli sarà rifatta con l'asfalto.