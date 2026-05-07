Torre dei Conti riapre una seconda corsia tra Fori Imperiali e via Cavour

Oggi a Roma si segnala la riapertura di una seconda corsia tra i Fori Imperiali e via Cavour, nell’area vicino alla Torre dei Conti. Questa modifica viene annunciata a pochi mesi dal crollo parziale che si è verificato lo scorso novembre in Largo Corrado Ricci. La riapertura riguarda una porzione della strada che era stata chiusa in seguito all’incidente.

Roma, 7 maggio 2026 – Nuovo passo avanti nella riapertura dell’area attorno alla Torre dei Conti, in Largo Corrado Ricci, dopo il crollo parziale avvenuto lo scorso novembre. Con una nuova ordinanza sindacale, Roma Capitale ha disposto la parziale cessazione degli effetti dell’ordinanza n. 150 del 4 novembre 2025, che aveva introdotto misure urgenti di salvaguardia per la pubblica incolumità, interdizioni al traffico pedonale e veicolare e provvedimenti di assistenza per i nuclei familiari coinvolti. Il provvedimento, firmato dal sindaco Roberto Gualtieri, decorre dalle ore 16 del 6 maggio 2026 e fa seguito alla dichiarazione di parziale cessato pericolo acquisita dalla Sovrintendenza Capitolina.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Roma: riapre il belvedere dei Fori Imperiali, chiuso da 12 anniÈ stato finalmente riqualificato il belvedere dei Fori Imperiali, situato all’altezza del Clivo di Acilio, a Roma. Roma: riapre un lato di via dei Fori Imperiali, mercoledi’ si torna alla normalita’Via dei Fori Imperiali a Roma torna parzialmente percorribile dopo la chiusura disposta il primo febbraio, a seguito del crollo di un pino che aveva... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma, dopo il crollo della Torre dei Conti: dal 6 maggio riapre largo Ricci; La Torre dei Conti riapre domani, nel crollo morì l’operaio Octav Stroici; Torre dei Conti riconsegnata a Roma Capitale: dal 6 maggio cambia l'area di cantiere; Torre dei Conti , cerimonia in ricordo dell’operaio Stroici morto nel crollo: oggi la riapertura. Torre dei Conti, Roma riapre Largo Ricci: dal 6 maggio via alle recinzioni dopo il crolloLa torre medievale è stata riconsegnata dai Vigili del Fuoco a Roma Capitale dopo la messa in sicurezza, mentre resta forte il ricordo di Octav Stroici, l’operaio deceduto nel crollo ... romait.it Roma, dopo il crollo della Torre dei Conti: dal 6 maggio riapre largo RicciVia le transenne nell’area dei Fori Imperiali dopo mesi di messa in sicurezza. Avviato il cantiere di restauro, mentre proseguono le indagini sulle cause del crollo. radiocolonna.it 93 ANNI, 42,195 CHILOMETRI AI FORI IMPERIALI. Mentre la 31ª edizione dell'Acea Run Rome The Marathon scriveva i suoi record — 36.000 iscritti, oltre 60.000 presenze totali, il nuovo primato femminile della corsa firmato dalla keniana Pascaline Kibiwott i - facebook.com facebook