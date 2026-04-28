Drusilla Gucci ha dichiarato di non voler tornare con l’ex Francesco Chiofalo, con cui è stata insieme dal 2021 al 2024, periodo durante il quale hanno annunciato la fine della relazione. La modella ha espresso chiaramente il suo punto di vista sulla rottura, senza lasciar spazio a interpretazioni. La coppia ha condiviso diversi momenti pubblici prima della separazione, che è stata ufficializzata nel corso di quest’ultimo anno.

Drusilla Gucci e l’ex Francesco Chiofalo sono stati una coppia tra il 2021 ed il 2024, quando i due annunciavano la fine della relazione. Oggi l’ereditiera sarà tra gli ospiti della seconda puntata settimanale de La Volta Buona, in onda su Raiuno a partire dalle 14:05. Nel 2021 è galeotto un viaggio di lavoro in Turchia per l’influencer e l’ ex naufraga de L’Isola Dei Famosi, nel corso del quale scoprono di essere attratti l’una dall’altro. La loro relazione li vede protagonisti sui social di diversi post, dove si mostrano felici nella loro quotidianità tra alti e bassi vissuti per le evidenti differenze tra di loro. A lungo andare il gap porta alla frattura, annunciata con un video su Instagram da Chiofalo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Drusilla Gucci parole al veleno sull’ex Francesco Chiofalo: “Non ci tornerei mai insieme”

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