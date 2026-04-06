Un attacco con droni ucraini ha preso di mira Novorossiysk, uno dei principali porti del Mar Nero della Russia, provocando dieci feriti e danni a diversi edifici. L'incidente è stato confermato dal governatore della regione di Krasnodar, che ha fornito i dettagli sull’accaduto. Non sono stati ancora resi noti ulteriori particolari sull’episodio o sulle eventuali conseguenze.

(LaPresse) Dieci persone sono rimaste ferite in una serie di attacchi con droni ucraini su Novorossiysk, uno dei più grandi porti del Mar Nero della Russia, secondo quanto riportato dal governatore della regione di Krasnodar, Veniamin Kondratyev. Kondratyev ha dichiarato che gli attacchi hanno danneggiato sei edifici residenziali e due case private. Il Ministero della Difesa russo ha comunicato che le difese aeree hanno abbattuto 50 droni ucraini durante la notte. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia, attacchi con droni ucraini su Novorossiysk: 10 feriti e danni a edifici

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