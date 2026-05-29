Drone sulla Romania Meloni allarmata | Atto gravissimo la guerra mette a rischio la sicurezza europea

Notizia in breve

Il governo italiano ha condannato con fermezza il drone precipitato su un edificio residenziale a Galati, in Romania, durante un attacco contro l’Ucraina. La presidente del Consiglio ha definito l’episodio “gravissimo” e ha sottolineato come la guerra in corso metta a rischio la sicurezza europea. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra le autorità italiane, che hanno espresso solidarietà alla Romania.