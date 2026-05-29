Drone sulla Romania Meloni allarmata | Atto gravissimo la guerra mette a rischio la sicurezza europea

Da feedpress.me 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governo italiano ha condannato con fermezza il drone precipitato su un edificio residenziale a Galati, in Romania, durante un attacco contro l’Ucraina. La presidente del Consiglio ha definito l’episodio “gravissimo” e ha sottolineato come la guerra in corso metta a rischio la sicurezza europea. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra le autorità italiane, che hanno espresso solidarietà alla Romania.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La condanna più netta, da parte del governo italiano, è arrivata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito «un atto gravissimo» l’episodio del drone precipitato su un edificio residenziale a Galati, in Romania, durante un massiccio attacco contro l’Ucraina. Per la premier, il fatto che il velivolo abbia colpito il territorio di uno Stato alleato e membro dell’Unione europea dimostra come «questa guerra di aggressione non risparmi nessuno», continuando a colpire civili innocenti e a mettere a rischio la sicurezza dell’intero continente. La preoccupazione per un’escalation Nelle valutazioni dell’esecutivo emerge la preoccupazione che episodi di questo tipo possano contribuire a un allargamento incontrollato del conflitto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

drone sulla romania meloni allarmata atto gravissimo la guerra mette a rischio la sicurezza europea
© Feedpress.me - Drone sulla Romania, Meloni allarmata: “Atto gravissimo, la guerra mette a rischio la sicurezza europea”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ALLARME RUSSO: LA FOLLIA EUROPEA

Video ALLARME RUSSO: LA FOLLIA EUROPEA

Notizie e thread social correlati

Drone russo in Romania, Meloni: “Atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea”Un drone russo ha colpito il territorio di un paese membro della NATO, causando vittime.

Meloni, atto gravissimo il drone russo in Romania, sicurezza europea a rischioNella notte, un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due persone.

Temi più discussi: Ucraina, drone russo in Romania: due feriti. Bucarest: via console di Mosca. Putin: pronti a indagine obiettiva; Drone russo colpisce la Romania: Nato condanna, UE prepara sanzioni; In Romania un edificio colpito da un drone di Mosca. Bucarest dichiara il console russo persona non grata. Meloni: 'Messa a rischio la sicurezza europea'; Drone cade in Romania, Ue accusa ma Putin: Potrebbe essere ucraino.

Drone russo colpisce un edificio in Romania. La Nato: Pronti a difenderci. Meloni: Un a...AGI - Un drone russo ha colpito un condominio in Romania, paese membro della Nato. Lo riporta il ministero della Difesa rumeno, che spiega: Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ... msn.com

Meloni: Drone russo in Romania 'atto gravissimo', sicurezza europea a rischioMeloni condanna il drone russo caduto in Romania che ha ferito due persone: 'Atto gravissimo, sicurezza europea a rischio' ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web