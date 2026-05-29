Drone sulla Romania Meloni allarmata | Atto gravissimo la guerra mette a rischio la sicurezza europea
Il governo italiano ha condannato con fermezza il drone precipitato su un edificio residenziale a Galati, in Romania, durante un attacco contro l’Ucraina. La presidente del Consiglio ha definito l’episodio “gravissimo” e ha sottolineato come la guerra in corso metta a rischio la sicurezza europea. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra le autorità italiane, che hanno espresso solidarietà alla Romania.
La condanna più netta, da parte del governo italiano, è arrivata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito «un atto gravissimo» l’episodio del drone precipitato su un edificio residenziale a Galati, in Romania, durante un massiccio attacco contro l’Ucraina. Per la premier, il fatto che il velivolo abbia colpito il territorio di uno Stato alleato e membro dell’Unione europea dimostra come «questa guerra di aggressione non risparmi nessuno», continuando a colpire civili innocenti e a mettere a rischio la sicurezza dell’intero continente. La preoccupazione per un’escalation Nelle valutazioni dell’esecutivo emerge la preoccupazione che episodi di questo tipo possano contribuire a un allargamento incontrollato del conflitto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
ALLARME RUSSO: LA FOLLIA EUROPEA
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