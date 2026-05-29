Un drone russo ha sorvolato lo spazio aereo della Romania e si è schiantato su un edificio residenziale. Dopo le incursioni nel cielo europeo degli ultimi mesi, questa è la prima volta che si verifica un incidente di questo tipo. Le autorità europee e italiane hanno condannato l’evento, definendolo un atto sconsiderato. Non sono stati segnalati feriti, ma l’incidente ha suscitato preoccupazione per la sicurezza della regione.

Dopo le sconsiderate incursioni nei cieli d’Europa dei mesi scorsi, questa volta il tanto temuto incidente si è davvero verificato. Un drone russo, impegnato in un attacco nella regione di Odessa, è finito fuori rotta per poi precipitare su un edificio residenziale nella città di Gala?i, in Romania, Paese membro della Nato, provocando un incendio. A riferirlo è l’agenzia Rbc-Ucraina, che cita Faytuks Network e la pagina Facebook ufficiale del Servizio romeno di pronto intervento. Secondo quanto riportato, due persone sarebbero rimaste lievemente ferite. Come riportano i media di tutto l’Occidente, sebbene manchi ancora una conferma definitiva, si ritiene che il drone fosse russo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Drone russo viola i cieli della Romania e si schianta su un edificio residenziale. Da Rutte a Crosetto, la dura condanna: “Mosca sconsiderata”

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Media, 'in Romania edificio colpito da un drone russo' reddit

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