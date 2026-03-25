Un drone russo ha colpito una centrale elettrica in Estonia, portando il governo a convocare una riunione sulla sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, il drone non era destinato all’Estonia e l’incidente sarebbe stato accidentale. L’episodio ha suscitato preoccupazioni riguardo a possibili escalation nella regione. La situazione viene monitorata attentamente dalle autorità estoni.

Tensione in Estonia. Nella notte,un drone russo è entrato nel territorio del Paese e si è schiantato contro una ciminiera della centrale elettrica di Auvere, a pochi chilometri dal confine con la Russia. Lo ha confermato il Servizio di sicurezza interna di Tallinn, dopo le anticipazioni dell’emittente televisiva estone Err, sottolineando come non ci sarebbe nessun ferito e non dovrebbe essere stata compromessa nessuna infrastruttura elettrica. Dalle prime ricostruzioni,sembrerebbe che il drone non fosse diretto verso l’Estonia e si sarebbe dunque trattato di un incidente. Tuttavia, l’esecutivo del Paese baltico ha convocato per questa mattina una riunione d’emergenza per discutere della sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Estonia, rischio escalation: drone russo colpisce centrale elettrica e Tallinn convoca riunione sulla sicurezza

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