Drone colpisce un palazzo in Romania | Grave escalation da parte della Russia

Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Gala?i, in Romania. La presenza del drone sul tetto dell'edificio ha causato danni, ma non sono stati riportati feriti. La notizia ha portato a un aumento delle preoccupazioni riguardo a possibili escalation di tensione tra Russia e paesi dell’Europa orientale. La situazione è ancora in fase di valutazione da parte delle autorità locali.

Si alza la tensione nell'Europa orientale. Un drone è precipitato, nella notte tra il 28 e il 29 maggio, su un edificio residenziale nella città di Gala?i, in Romania. L'incidente ha provocato un incendio e ci sono almeno due feriti. L'ipotesi è che si tratti di un drone russo, perché era in. 🔗 Leggi su Today.it

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