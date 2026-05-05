Dritto e rovescio furia Del Debbio | Questo bast***o che è in giro

Durante un intervento televisivo, il conduttore ha espresso frasi dure nei confronti di un individuo, accusandolo di essere in libertà nonostante le accuse di cui è oggetto. Ha inoltre criticato il sistema giudiziario egiziano, sottolineando la percepita inefficienza nel trattare certi casi. La discussione ha suscitato reazioni e commenti sui social media, con attenzione rivolta alle parole usate e alla situazione legale in questione.

«Questa giustizia egiziana così efficiente nei suoi confronti e che vorrebbe mettere lei in carcere, di questo bast***o che è in giro non si occupa?». A Dritto e rovescio, su Rete 4, Paolo Del Debbio affronta il caso di Nessy Guerra, cittadina italiana condannata in Egitto per adulterio e che ora teme di perdere la figlia di tre anni. La ragazza è in collegamento con la trasmissione da una località segreta. «Continuiamo a nasconderci da quest’uomo che vaga a piede libero», denuncia la giovane. In studio, in Italia, c’è invece Ahmed Elsheshtawy, esponente della comunità islamica di Milano, che conferma: «L’adulterio è inquadrato dall’articolo 274 del codice penale egiziano, che comunque non è solo basato su una questione religiosa».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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A DRITTO ROVESCIO DEL DEBBIO SBROCCA: POVERO COMUNISTA

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