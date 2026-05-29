Al Senato si è svolto il convegno “Dimagrire in Salute per vivere più a lungo”, promosso dai senatori Vescovi e La Pietra, con la moderazione della giornalista Castellani. Il dottor Stefano Lenzi ha affermato che la prevenzione dell’obesità rappresenta la sfida principale nel settore sanitario e sociale del futuro. L’evento ha visto una vasta partecipazione e ha affrontato temi legati alla lotta contro il sovrappeso e alle strategie di prevenzione.

Grande partecipazione al convegno “Dimagrire in Salute per vivere più a lungo”, promosso presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica dai Senatori Manuel Vescovi e Patrizio Giacomo La Pietra e moderato dalla giornalista Barbara Castellani. Un appuntamento dedicato ai temi dell’obesità, della prevenzione e delle malattie croniche, con la presenza di autorevoli esperti del panorama medico e scientifico italiano. Ad aprire i lavori è stata la Prof.ssa Leda Galiuto, docente dell’Università La Sapienza di Roma e del Policlinico Umberto I, che ha evidenziato quanto lo stress rappresenti un fattore di rischio importante per la salute cardiovascolare. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dr. Stefano Lenzi dal Senato: “La prevenzione dell’obesità è la vera sfida sanitaria e sociale del futuro”

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