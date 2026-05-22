Il 21 maggio segna il debutto di Enrico Papi in televisione, mentre Stefano De Martino si prepara a una nuova sfida. Con l’approssimarsi dell’estate, i palinsesti televisivi mostrano un andamento diverso dal solito, senza grandi fiction o programmi di prima serata in programmazione. La programmazione televisiva di questa stagione si caratterizza per una certa continuità, con poche novità rispetto ai mesi precedenti. La giornata di ascolti si svolge senza particolari novità o sorprese di rilievo.

Ci si sta avviando verso l’estate e anche i palinsesti televisivi si stanno adeguando: nessuna grande fiction o spettacolo nuovo in prima serata. Fa eccezione Enrico Papi che su Italia 1 ha debuttato con Sarabanda Celebrity. Rai 1 ha mandato in onda il film Un futuro aprile, dopo il flop di Comandante, mentre Canale 5 ha proposto Forbidden Fruit. Su Rai 2 e Rai 3 abbiamo ritrovato i consueti appuntamenti, rispettivamente con Ore 14 Sera e Splendida Cornice dove Geppi Cucciari. Mentre su Rete 4 è tornato Dritto e Rovescio e su La7 Piazzapulita. Dunque, la vera sfida televisiva per lo share resta quindi quella dell’access prime time che vede in lotta continua Stefano De Martino che su Rai 1 ha condotto Affari Tuoi e Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 21 maggio, debutta Enrico Papi. Ma la vera sfida è per Stefano De Martino

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