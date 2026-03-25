L'intelligenza artificiale rappresenta una trasformazione che coinvolge aspetti culturali, giuridici, economici e sociali. La discussione si concentra sui rischi e le opportunità legate allo sviluppo di queste tecnologie. Attualmente si analizzano le implicazioni legali e le possibili applicazioni future, sottolineando l'importanza di investire nella formazione per affrontare le sfide che questa evoluzione comporta.

"L’ Intelligenza Artificiale non è solo una questione tecnologica, è una trasformazione culturale, giuridica, economica e sociale che richiede il contributo integrato di competenze diverse. Solo attraverso una rete stabile e strutturata possiamo accompagnare il Paese verso un’ innovazione responsabile, consapevole e orientata al bene comune, trasformando il confronto in proposte concrete e in linee guida utili per chi è chiamato a decidere e ad agire". Così il professore di Diritto dell’Informazione all’Università Cattolica Ruben Razzante, nonché fondatore della Community per l’ Innovazione Responsabile Polisophia, ha introdotto ieri nell’Auditorium di Assolombarda l’iniziativa “L’intelligenza artificiale e l’ impatto degli algoritmi sulle imprese e i professionisti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Presente e futuro dell’IA: rischi e opportunità. Ma la vera sfida è puntare sulla formazione

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