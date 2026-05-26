Dove vedere in tv Italia-Turchia amichevole volley | orario programma streaming

L’amichevole di pallavolo tra Italia e Turchia sarà trasmessa in tv e streaming. La partita apre la stagione delle nazionali italiane, con un focus sugli Europei di settembre, che assegneranno il primo biglietto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Non sono stati comunicati dettagli specifici su orario e programma, ma l’evento rappresenta l’inizio del percorso competitivo della nazionale italiana.

L’Italia si appresta a incominciare la propria stagione, che culminerà con gli Europei di settembre, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La nostra Nazionale di volley maschile si presenterà ai nastri di partenza dopo aver vinto gli ultimi Mondiali, con il chiaro intento di essere protagonista durante la Nations League e la rassegna continentale: gli azzurri riusciranno a distinguersi anche in questa annata agonistica? Il debutto dei ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi è previsto giovedì 28 maggio (ore 18.00) a Cavalese: sarà la località in Val di Fiemme (provincia di Trento) a ospitare l’esordio dell’ Italia, che incrocerà la Turchia in quella che è a tutti gli effetti la casa della pallavolo tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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