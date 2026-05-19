Dove vedere in tv Italia-Serbia amichevole volley femminile | orario programma streaming

Dopo aver affrontato due partite contro la Francia in Piemonte, la nazionale italiana di volley femminile si prepara a disputare un quadrangolare a Genova. La serie di tre amichevoli è stata programmata prima dell’inizio della Nations League, prevista per il 3 giugno. La partita tra Italia e Serbia sarà trasmessa in televisione e sarà possibile seguirla anche in streaming. L’incontro si inserisce nel calendario delle attività preparatorie della squadra prima dell’esordio ufficiale.

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Dopo il doppio impegno contro la Francia in terra piemontese, l’Italia si appresta a tornare in campo per un quadrangolare in quel di Genova: tre amichevoli che serviranno a scaldare i motori in vista del sempre più imminente esordio in Nations League, previsto il prossimo 3 giugno. La nostra Nazionale di volley femminile presenterà parte all’AIA Aequilibrium Cup nel capoluogo ligure, fronteggiando tre avversari di enorme caratura (Serbia, Turchia, Polonia). Le ragazze del CT Julio Velasco debutteranno venerdì 22 maggio (ore 21.00) contro la Serbia: confronto molto esigente per la formazione tricolore, priva di diverse big come Paola Egonu, Myriam Sylla, Anna Danesi, Sarah Fahr, Alessia Orro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Serbia, amichevole volley femminile: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Serbia - Italia 0-6: gli Highlights | Qualificazioni Mondiali femminili 2027 Sullo stesso argomento Leggi anche: Dove vedere in tv Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming Italia-Francia oggi, amichevole volley femminile: orario, tv, programma, streamingL’Italia ricomincia il proprio cammino internazionale con il peso e il prestigio di chi negli ultimi due anni ha conquistato tutto. Dove vedere in tv Italia-Serbia, amichevole volley femminile: orario, programma, streamingDopo il doppio impegno contro la Francia in terra piemontese, l'Italia si appresta a tornare in campo per un quadrangolare in quel di Genova: tre ... oasport.it Per l'Italia, le giurie nazionali hanno assegnato: 0? dalla Francia 0? dalla Lettonia dalla Serbia 1? dalla Moldavia 0? dalla Croazia #Eurovision #EscIta #ESC2026 #eurovision2026 x.com Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streamingLe partite di calcio in tv oggi, stasera e nei prossimi giorni su DAZN, Sky, NOW, Rai, Mediaset, Amazon Prime Video, Sportitalia, MOLA e non solo. goal.com