Dove vedere Bolelli e Vavassori | tutto lo sport in tv del 29 maggio
Oggi sono in programma diverse trasmissioni sportive in TV. Si possono seguire le partite di Serie B, le tappe del Giro d’Italia, incontri di rugby, match di boxe e partite di basket di Serie A. Le trasmissioni sono distribuite su vari canali e piattaforme, offrendo un’ampia scelta di eventi sportivi in diretta. La giornata comprende anche incontri di tennis e altre discipline, con programmazioni che coprono tutto l’arco della giornata.
Oggi ci sono la Serie B, il Giro d'Italia, il rugby, la boxe e il basket di Serie A con Brescia-Olimpia Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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