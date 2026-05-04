dove vedere roma fiorentina e tutto lo sport in tv del 4 maggio

Il 4 maggio offre diverse opportunità per seguire gli eventi sportivi in tv. La partita tra Roma e Fiorentina è uno degli incontri di rilievo del giorno, trasmesso su canali dedicati alla Serie A. Oltre a questo, ci sarà anche il secondo posticipo della giornata, tra Cremonese e Lazio, una sfida che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica. Gli appassionati potranno sintonizzarsi sui canali sportivi per seguire tutte le emozioni in diretta.

Il palinsesto calcistico di questo lunedì 4 maggio si concentrerà su sfide fondamentali per gli equilibri dei principali campionati europei. In Serie A, i riflettori saranno puntati sulla Cremonese, impegnata in un match decisivo contro la Lazio per mantenere vive le speranze di salvezza, e sul confronto tra Roma e Fiorentina. In Premier League, il Manchester City cercherà punti pesanti per il titolo sul campo dell'Everton, mentre i quadri di giornata verranno completati da incontri di alto livello in Spagna e Portogallo con Real Sociedad e Sporting. 16 - Premier League: Chelsea-Nottingham Forest, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e NOW18.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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