Un mensile di viaggi e lifestyle celebra 35 anni di attività con un'edizione speciale disponibile in edicola dal 29 maggio, allegata al Corriere della Sera. La rivista, diretta da Simona Tedesco, ha dedicato questa pubblicazione a raccontare le sue avventure, i reportage e le storie che ha pubblicato nel corso degli anni. Si tratta di un numero da collezione, definito come un vero e proprio “manifesto” della rivista.

S ono 35 anni di avventure, di sogni, di storie e di reportage quelli che Dove, storico mensile di viaggi e lifestyle del gruppo RCS, diretto da Simona Tedesco, festeggia con un’ edizione “manifesto” in edicola oggi. Un numero speciale per raccontare un modo di viaggiare più consapevole, autentico e legato alle persone e ai territori. Viaggi di primavera: l’ispirazione dalle città più accoglienti al mondo nel 2026 X «Da 35 anni accompagniamo i lettori con racconti costruiti sull’esperienza diretta dei nostri inviati» ha racontato la direttrice, sottolineando come oggi Dove sia un sistema multimediale capace di dialogare «con una community sempre più ampia: viaggiatori e appassionati che interpretano il movimento come relazione autentica con i luoghi e le persone, e come forma contemporanea di conoscenza». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dove festeggia 35 anni di viaggi, reportage e storytelling con un numero speciale da collezione, in edicola dal 29 maggio insieme al Corriere della Sera

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