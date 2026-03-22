quello del 28 marzo un numero speciale da collezione quello che troverete in edicola la prossima settimana interamente dedicato ai 30 anni compiuti da io donna e alle trentenni di oggi

Il numero speciale del 28 marzo, disponibile in edicola la prossima settimana, celebra i 30 anni di iO Donna e le esperienze delle donne trentenni di oggi. La pubblicazione offre contenuti dedicati a questa fascia di età, con articoli e approfondimenti che riflettono le sfide e le storie delle donne in questa fase della vita. È un numero da collezione pensato per un pubblico femminile.

Q uello del 28 marzo sarà un numero speciale, da collezione, in edicola la prossima settimana. Interamente dedicato ai 30 anni compiuti da iO Donna e alle trentenni di oggi. Francesca Michielin e i 30 anni festeggiati (a sorpresa) con l’outfit da pirata X Ne abbiamo scelte e intervistate 30: ci sono sportive, assessore, insegnanti e perfino una “regina degli scacchi”. Pubblicheremo una selezione dei racconti che ci avete inviato (tutti gli altri potete leggerli su iodonna.it ). Leggi anche › Il racconto dei vostri 30 anni La nostra ricerca esclusiva racconta i desideri e i timori dei trentenni nel varcare la soglia dell’età adulta. Leggi anche › I 30 anni visti da scrittrici e scrittori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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