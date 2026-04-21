Da Cazzullo a Gramellini fino a Rampini | il Corriere della Sera festeggia 150 anni a Ferrara
Dal 1 al 3 maggio, Ferrara ospiterà l’evento ‘Casa Corriere a Ferrara’, una manifestazione che coinvolgerà diverse location della città, come piazze, teatri e musei. L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale e il quotidiano Corriere della Sera, che celebra i suoi 150 anni di attività. Numerosi incontri e interventi vedranno protagonisti giornalisti e scrittori del giornale.
Dall’1 al 3 maggio, la città di Ferrara sarà il palcoscenico de ‘Casa Corriere a Ferrara. La festa del Corriere’: l’evento organizzato dal Comune, in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale e Corriere della Sera, trasformerà piazze, teatri, musei e spazi iconici della città in un.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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150 anni di notizie, il Corriere della Sera celebrato in una monetaUn secolo e mezzo di storia, raccontato ogni giorno attraverso le pagine del giornale e una moneta coniata per l'occasione.
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