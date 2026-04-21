Da Cazzullo a Gramellini fino a Rampini | il Corriere della Sera festeggia 150 anni a Ferrara

Dal 1 al 3 maggio, Ferrara ospiterà l’evento ‘Casa Corriere a Ferrara’, una manifestazione che coinvolgerà diverse location della città, come piazze, teatri e musei. L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale e il quotidiano Corriere della Sera, che celebra i suoi 150 anni di attività. Numerosi incontri e interventi vedranno protagonisti giornalisti e scrittori del giornale.