Dove c' era lo storico ristorante nasce lo studio del personal trainer | Colma una mancanza sentita dalla comunità
Nel centro di Sarsina, in via Matteotti 1, ha aperto ‘Motus Studio’, uno spazio dedicato al personal training. Al posto di uno storico ristorante, ora si trova uno studio professionale avviato da un giovane del luogo. La nuova attività si propone di rispondere a una richiesta sentita dalla comunità, offrendo servizi di benessere e fitness. La struttura è stata inaugurata nei giorni scorsi e si rivolge a chi desidera migliorare forma e salute.
Nei giorni scorsi ha aperto le proprie porte nel comune di Sarsina, in via Matteotti 1, una nuova attività dedicata al benessere della persona: si tratta di ‘Motus Studio’, studio professionale di personal training avviato dal giovane sarsinate Francesco Rizzo.“Un servizio innovativo per il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Impara lItaliano con una Storia: Quando Mi Sono Ammalato in Vacanza | Italiano Naturale
Notizie e thread social correlati
L'omicidio del personal trainer sconvolge la città, Libera: "A casa lo attendevano moglie e figli piccoli"Nella serata di ieri a Foggia si è verificato l’omicidio di un uomo di 42 anni, noto come Dino, personal trainer.
Omicidio Foggia, le parole choc del personal trainer prima di morire: ‘Non ti disturbo più te lo giuro’Nelle immagini di sorveglianza si vede un personal trainer parlare con una persona poco prima di essere ucciso.