Dove c' era lo storico ristorante nasce lo studio del personal trainer | Colma una mancanza sentita dalla comunità

Notizia in breve

Nel centro di Sarsina, in via Matteotti 1, ha aperto ‘Motus Studio’, uno spazio dedicato al personal training. Al posto di uno storico ristorante, ora si trova uno studio professionale avviato da un giovane del luogo. La nuova attività si propone di rispondere a una richiesta sentita dalla comunità, offrendo servizi di benessere e fitness. La struttura è stata inaugurata nei giorni scorsi e si rivolge a chi desidera migliorare forma e salute.