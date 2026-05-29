Dove c' era lo storico ristorante nasce lo studio del personal trainer | Colma una mancanza sentita dalla comunità

Da cesenatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel centro di Sarsina, in via Matteotti 1, ha aperto ‘Motus Studio’, uno spazio dedicato al personal training. Al posto di uno storico ristorante, ora si trova uno studio professionale avviato da un giovane del luogo. La nuova attività si propone di rispondere a una richiesta sentita dalla comunità, offrendo servizi di benessere e fitness. La struttura è stata inaugurata nei giorni scorsi e si rivolge a chi desidera migliorare forma e salute.

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Nei giorni scorsi ha aperto le proprie porte nel comune di Sarsina, in via Matteotti 1, una nuova attività dedicata al benessere della persona: si tratta di ‘Motus Studio’, studio professionale di personal training avviato dal giovane sarsinate Francesco Rizzo.“Un servizio innovativo per il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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