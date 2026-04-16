Nelle immagini di sorveglianza si vede un personal trainer parlare con una persona poco prima di essere ucciso. La conversazione, registrata dalle telecamere, si conclude con le parole: “Non ti disturbo più te lo giuro”. La registrazione potrebbe rappresentare l’ultimo dialogo tra i due. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi di questa vicenda.

Una conversazione inquietante viene immortalata da una telecamera di sorveglianza. Potrebbe essere proprio l’ultimo dialogo che Annibale Carta avrebbe avuto. Emerge una presunta domanda che fa raggelare il sangue: “Mi ammazzi mo’?” L’omicidio di Annibale Carta, detto Dino, è avvolto dal mistero.Gli unici indizi che hanno gli inquirenti sono un video di sorveglianza e degli audiopiuttosto allarmanti. A Foggia è sera, e nessuno avrebbe mai immaginato la tragedia che si è consumata lunedì scorso. 4 colpi di pistola e una conversazione che lascia intendere molte sottotrame, troppe. A diffondere gli audio che avrebbero immortalato gli ultimi istanti del 42enne è stata la trasmissioneOre 14su Raidue.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Omicidio Foggia, le parole choc del personal trainer prima di morire: ‘Non ti disturbo più te lo giuro’

Notizie correlate

“Che fai, mi ammazzi?”. L’audio choc dell'omicidio del personal trainerEmergono nuovi e inquietanti particolari sull’uccisione del personal trainer Annibale Carta la sera di lunedì 13 aprile, in via Caracciolo a Foggia,...

Omicidio personal trainer a Foggia, il killer ha agito in sella a una bici(Adnkronos) – Era in sella a una bicicletta il killer che lunedì sera in via Caracciolo a Foggia, ha ucciso Annibale Carta, detto Dino, personal...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Omicidio a Foggia: spunta un audio mandato in onda da Milo Infante. Le voci che si sovrappongono e poi i colpi di pistola; L'omicidio del personal trainer sconvolge la città, Libera: A casa lo attendevano moglie e figli piccoli; Annibale Carta, l'audio choc del delitto del personal trainer a Foggia: Non ti disturbo più, ma che fai mi ammazzi? Sospetti su un uomo in bici; Omicidio Dino Carta a Foggia, il killer gli ha sparato da una bicicletta: escluso lo scambio di persona.

Personal trainer ucciso a Foggia, spunta l’ombra di un secondo omicidio sospettoOmicidio Annibale Carta a Foggia: audio con spari e video sospetto del killer in bici alimentano dubbi e nuove piste investigative. blitzquotidiano.it

Omicidio a Foggia: spunta un audio mandato in onda da Milo Infante. Le voci che si sovrappongono e poi i colpi di pistolaL'audio, registrato da una telecamera di un condominio a pochi metri dal luogo dell'omicidio, è stato mandato in onda in esclusiva da Milo Infante ... rtl.it

SERIE D | Omicidio Dino Carta, spunta un misterioso video col passaggio di una persona incappucciata. Pochi secondi dopo gli spari e le strazianti urla: “Non ti vengo a disturbare mai più, te lo giuro” #cronaca #foggia #omicidio #indagini facebook

Foggia, proseguono le indagini sull’omicidio del personal trainer Dino Carta. Sospetti su un uomo in bici ripreso dalle telecamere. Il procuratore: “Ipotesi da verificare, servono accertamenti tecnici”. x.com