L' omicidio del personal trainer sconvolge la città Libera | A casa lo attendevano moglie e figli piccoli

Nella serata di ieri a Foggia si è verificato l’omicidio di un uomo di 42 anni, noto come Dino, personal trainer. Secondo quanto riferito, si trovava fuori casa con il suo cane, probabilmente per un’ultima passeggiata prima di rientrare. La sua famiglia, composta da moglie e figli piccoli, si trova ora ad affrontare il dolore per questa perdita improvvisa. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

“Ieri sera a Foggia è stato ucciso un uomo di 42 anni, Annibale Carta, chiamato Dino. Era uscito con il suo cane, forse per fargli fare l'ultimo giro prima della notte. Incensurato. Drammaticamente, tragicamente, è morto: è stato ucciso con 4 colpi di arma da fuoco. A casa, lo attendevano sua.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

L'omicidio del personal trainer sconvolge la città, Libera: "Drammaticamente, è stato ucciso"“Ieri sera a Foggia è stato ucciso un uomo di 42 anni, Annibale Carta, chiamato Dino.

“Una strage”. Scopre il tradimento della moglie e stermina la famiglia, figli piccoli compresi. Città sotto choc: lei è la figlia del sindacoNelle prime ore del 12 febbraio una tragedia familiare ha colpito Itumbiara, nello stato di Goiás (Brasile).

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