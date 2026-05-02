Juventus l’Aston Villa dice no al riscatto di Douglas Luiz

L'Aston Villa ha deciso di non esercitare il riscatto di Douglas Luiz, lasciando il futuro del giocatore incertezza. La situazione del centrocampista brasiliano, attualmente in prestito, sembra complicarsi e la possibilità di un trasferimento a Torino è ormai considerata improbabile. La decisione del club inglese chiude temporaneamente una strada per il trasferimento del giocatore, che potrebbe rimanere in Inghilterra o trovare altre soluzioni.

Rebus Douglas Luiz: l’Aston Villa dice no al riscatto. Il futuro di Douglas Luiz sembra allontanarsi definitivamente da Birmingham, ma difficilmente troverà casa a Torino. Il centrocampista, che la Juventus aveva ceduto in prestito con opzione di riscatto lo scorso gennaio proprio all’Aston Villa (dopo una breve L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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