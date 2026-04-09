Douglas Luiz torna alla Juventus? Cosa filtra sulle intenzioni dell’Aston Villa

L’Aston Villa ha esercitato il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano, che era in prestito alla Juventus. La società inglese ha confermato di aver concluso l’operazione, mentre i bianconeri attendono eventuali sviluppi o offerte future. La trattativa tra le due squadre si è concentrata principalmente sulla cessione definitiva del giocatore, senza ulteriori dettagli sui piani a lungo termine. La situazione resta sotto osservazione, con possibili aggiornamenti nelle prossime settimane.

in merito al diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano. La stagione vissuta da Douglas Luiz si sta rivelando estremamente complessa e ricca di colpi di scena. Il centrocampista brasiliano era stato inizialmente ceduto al Nottingham Forest con un obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro, vincolato però a un determinato numero di presenze. Come riportato da Gazzetta.it, i Garibaldi Reds hanno chiarito di non voler raggiungere tale soglia, portando al trasferimento a gennaio del calciatore all’ Aston Villa. Sotto la guida di Unai Emery, l’ex talento del Vasco da Gama ha ritrovato continuità, collezionando nove presenze da titolare su undici gare disputate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz torna alla Juventus? Cosa filtra sulle intenzioni dell’Aston Villa Douglas Luiz Juventus, il centrocampista brasiliano sta convincendo l’Aston Villa. Cosa filtra sul suo possibile riscattodi Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juventus, il centrocampista sta convincendo l’Aston Villa. Leggi anche: Douglas Luiz Juve, le novità sul possibile riscatto dell’Aston Villa. Cosa filtra dalla Continassa Temi più discussi: Douglas Luiz, Abraham, Digne, Bailey: da noi solo flop e polemiche, oggi tornano con l'Aston Villa; Aston Villa, il ritorno in Inghilterra di Douglas Luiz; Aston Villa, Douglas Luiz rigenerato: l’ex Juventus punta il Bologna; Rowe vince il ballottaggio, Douglas Luiz titolare: ecco le probabili formazioni di Bologna-Aston Villa. Douglas Luiz contro il Bologna. Anche con l'obiettivo di dire addio alla JuventusCi sarà anche il centrocampista brasiliano Douglas Luiz nell'undici che questa sera sfiderà il Bologna al Dall'Ara nell'andata. tuttomercatoweb.com Douglas Luiz torna alla Continassa per ripartire: la cessione che sblocca il mercato JuveQuesta volta l'annuncio è stato seguito dai fatti: dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, Douglas Luiz è arrivato in mattinata a Torino per aggregarsi ai compagni di squadra e prendere parte alla ... tuttosport.com Riscatto Douglas Luiz Servono due condizioni - facebook.com facebook Dovbyk (pichichi della Liga) e Ferguson che lo hanno preceduto non mi sembra andassero al doppio. O Douglas Luiz che faceva le buche per terra in Premier x.com